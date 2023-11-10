Группа Zero People извинилась за срыв концерта в Петербурге

Группа Zero People извинилась перед поклонниками за срыв концерта в Санкт-Петербурге сотрудниками ОМОН. Соответствующее сообщение было размещено в телеграм-канале коллектива.

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Участники Zero People Александр Красовицкий и Александр Заранкин поблагодарили зрителей за поддержку и заверили их, что тур продолжится. Они подчеркнули, что следующие концерты состоятся.

Выступление группы должно было пройти 9 ноября в петербургском клубе "Космонавт". Однако туда прибыли сотрудники ОМОН, которые организовали проверку документов посетителей, после чего призвали их отправиться домой.

Ранее певица Марина Абросимова, более известная как МакSим, извинилась перед фанатами за сорванный концерт в Сочи. Выступление пришлось прервать из-за плохого самочувствия артистки. МакSим подчеркнула, что на концертах она всегда выкладывается максимально. Однако никто не застрахован от плохого самочувствия, добавила певица.