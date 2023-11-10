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Раскрыта причина отъезда Тамары Гвердцители из России

Продюсер певицы Тамары Гвердцители Сергей Пудовкин заявил, что в ближайшее время артистка не собирается возвращаться в Россию. Его слова приводит MK.RU.

Названа причина отъезда Тамары Гвердцители из России
© globallookpress.com

По словам Пудовкина, он больше не работает с Гвердцители.

«Она пока не приезжает сюда. Дай Бог, чтобы ей хорошо дышалось и счастливо жилось там», — сказал он.

Продюсер отметил, что певица тяжело перенесла уход матери из жизни.

«После этого Тамара Михайловна два месяца провела в реабилитационной клинике из-за нервного срыва. А потом она просто перестала планировать и формировать гастроли в России», — добавил Пудовкин.

Ранее певица Тамара Гвердцители отреагировала на слухи об отказе исполнять песни на русском языке.

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«Ложь. Безумие. Еще раз ложь. Невозможно себе мой концерт представить без русских песен. Это, знаете, как собрать букет, где рядом друг с другом находятся разные цветы. Они составляют единую композицию. Вот это очарование!» — заявила артистка.

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