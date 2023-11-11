В Госдуме отреагировали на выступление Орейро на гей-параде

«[Поведение — прим. ГМ], конечно, малодостойное, но оно не на территории Российской Федерации. Я бы не стала раздувать эту историю. У них там свои обычаи. Когда в Россию придёт гей-парад, вот тут мы займёмся её моральным обликом — она подпадает под российское законодательство, мне кажется, что в Аргентине — нет».