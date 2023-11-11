В Госдуме отреагировали на выступление Орейро на гей-параде

В Госдуме назвали «малодостойным» выступление Натальи Орейро на гей-параде
Однако лишать её российского гражданства за это не стоит.
Такое мнение в комментарии для радиостанции «Говорит Москва» высказала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Если Орейро будет пропагандировать ЛГБТ на территории России, придётся заняться её моральным обликом, добавила депутат.
«[Поведение — прим. ГМ], конечно, малодостойное, но оно не на территории Российской Федерации. Я бы не стала раздувать эту историю. У них там свои обычаи. Когда в Россию придёт гей-парад, вот тут мы займёмся её моральным обликом — она подпадает под российское законодательство, мне кажется, что в Аргентине — нет».
Сибирская правозащитная группа «Радетель» написала заявление в Генпрокуратуру, обвинив Наталью Орейро в пропаганде ЛГБТ и потребовала лишить артистку гражданства РФ. Иван Квасницкий в беседе с «360» отметил, что певица в 2016 году подняла флаг ЛГБТ на концерте в Москве.
В опубликованном заявлении «Радетеля» на сайте Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей говорится, что артистку также стоит привлечь к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
Впервые о своём желании получить российское гражданство певица и актриса Наталия Орейро заявила в 2019 году. Владимир Путин подписал указ о предоставлении Наталии Орейро и её сыну Мольо Мерлину гражданства в октябре 2021 года.