Уехавший в США Бурковский продает билеты на свой день рождения

Актер Андрей Бурковский заявил, что планирует отметить свое 40-летие со зрителем. Как сообщает «КП», об этом он заявил на своей странице в популярной социальной сети.

Артист признался, что несмотря на юбилей, он все еще чувствует себя на 18. Сразу после «не празднования» дня рождения он приедет в Сан-Франциско, где выйдет на сцену.

«Это будет не совсем спектакль — лучше сказать, встреча с людьми», — пояснил Бурковский.

Цена билетов на встречу с Бурковским составляет порядка 50 долларов, однако пока билеты на нее купили лишь 33 человека. Таким образом, актер сможет заработать на своем дне рождения около 1,6 тысячи долларов (чуть более 151 тысячи рублей).