Милохин высказался о сожалениях из-за отъезда из России

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин, живущий в Дубае, заявил, что не жалел о решении уехать из России. Об этом он рассказал фигуристке Евгении Медведевой в шоу «Бес комментариев». Ролик вышел на YouTube.

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Милохин отметил, что после отъезда в его жизни многое поменялось. Блогер подчеркнул, что в России остались все его друзья и со многими он перестал общаться после переезда в Дубай. Однако, по словам тиктокера, он никогда не жалел о своем решении.

«Не было грусти от того, что я уехал из России. Честно, все замечательно», — высказался он.

При этом Милохин согласился с мнением о том, что поступил безответственно, покинув страну и отказавшись от дальнейшего участия в проекте «Ледниковый период», где он выступал с Медведевой.

«Нужно было немного доработать. Раз я начал, нужно было дойти до конца», — признал он.

В октябре 2022 года тиктокер улетел из России и объявил об уходе из «Ледникового периода». Он объяснил отказ от проекта тем, что устал от него. Медведева продолжила выступать в шоу в паре с актером Федором Федотовым.