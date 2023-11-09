В Петербурге сорвали концерт из-за антироссийской позиции музыканта

«Сотрудники Росгвардии зашли в клуб „Космонавт“ до начала выступления. Красовицкого, известного своей антироссийской риторикой и еще одного музыканта, Александра Заранкина, сотрудники спецслужб увели. Концерт отменили», — пишет Baza.