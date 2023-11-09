Народный артист Пашутин назвал Галкина мерзавцем

Комментируя заграничное выступление комика на украинском языке, Пашутин заявил, что "тут двух мнений быть не может".

"Мерзавец. Подлец Галкин и предатель. Шуты на Руси всегда были люди умные. А вот сегодняшние сбежавшие комики - тупари. Книжек Галкин не читал, видимо, если нацистов поддерживает", - заявил актёр в комментарии aif.ru.

Ранее Пашутин высказывался о супруге Галкина - певице Алле Пугачёвой, которая, по его мнению, переоценила свой авторитет и влиятельность среди россиян. Также он выражал мнение, что у Пугачёвой, как и у Вайкуле, также позволявшей себе скандальные высказывания, "с мозгами не очень".