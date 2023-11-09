Певца Мишу Марвина обманули на сотни тысяч рублей

Певца Мишу Марвина (Михаила Решетняка) обманули на 255 тысяч рублей, когда он пытался арендовать квартиру в Москве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Собеседник издания сообщил, что певец нашел объявление об аренде квартиры в Москве за 170 тысяч рублей в месяц на одном из сайтов о недвижимости. Затем с Марвином связался агент Георгий, а на следующий день риелтор Егор, который предложил посмотреть понравившийся вариант.

На встрече при осмотре квартиры также присутствовали ее собственник со своей мамой. Марвин намеревался на месте заключить договор, но риелтор не дал, объяснив, что эти вопросы должны решаться только через него. Затем он попросил у певца комиссию за показ помещения в размере 85 тысяч рублей и оплату за аренду сразу за два месяца. Марвин, который тогда находился в Турции, согласился внести сумму за просмотр и один месяц, заверив, что остальное переведет по возвращению в Москву.