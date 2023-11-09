Украинцы бойкотируют Потапа и Настю из-за вечеринки с россиянами
Украинцы бойкотируют дуэт "Потап и Настя" из-за видео, в котором 42-летний солист Алексей "Потап" Потапенко отдыхает в Дубае. Об этом сообщает "Стархит".
В попавшем в социальные сети ролике пользователи сети заметили избранницу солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко Дарью.
Как уточняется, сейчас в комментариях на странице Потапа много угроз и требований не возвращаться на Украину.
Кроме того, комментаторы указывают на то, что у Потапенко не должно быть возможности выезжать за пределы страны по артистической визе по личным делам.
Против Потапа также высказалась певица Анастасия Приходько. В январе на 19-летнего жителя Новомосковска завели административное дело о дискредитации российской армии.
В новогоднюю ночь он работал диджеем в одном из местных кафе и включил песню украинских исполнителей Потапа и Насти Каменских во время поздравления президента РФ.