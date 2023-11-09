Продюсер развеял миф о падении спроса на концерты Галкина*

Продюсер Евгений Морозов заявил в беседе с aif.ru, что Галкин* (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) как артист не потеряет популярности после своей эмиграции из России.

"У Галкина, кто бы что ни думал, все замечательно. В Россию он не приедет, но ему и не нужно. Уверен, что на ближайшие 10 лет концерты ему за пределами нашей страны обеспечены", - отметил промоутер.

По словам Морозова, русскоязычная аудитория Галкина за границей готова отдать любые деньги за посещение его выступления. Он предположил, что концерт юмориста на Кипре стоит примерно €35 тысяч, а в Дубае - €50 тыс.

Недавно сообщалось, что Галкин объявил о переносе концертного тура по Израилю из-за военного конфликта страны с ХАМАС. В рамках тура у артиста было запланировано 16 мероприятий в Израиле, первое из которых должно было пройти 13 ноября в Беэр-Шеве.