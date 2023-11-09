Дочь Брюса Уиллиса рассказала о самочувствии отца

«Он все тот же, и, как мне кажется, в этом отношении я осознала, что это лучшее, о чем только можно мечтать. Я вижу любовь, когда рядом с ним. Это мой папа, он любит меня, и это действительно нечто особенное», — сказала Уиллис в шоу Дрю Бэрримор.