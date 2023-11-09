Слепаков спел свою версию песни SHAMAN, назвав себя нерусским

Комик Семен Слепаков* (признан в РФ иностранным агентом) в подкасте Михаила Шаца (признан в РФ СМИ-иноагентом) исполнил пародию на песню «Я русский» певца SHAMAN. Вырезку публикует Александр Невзоров (признан в РФ иностранным агентом) в Telegram-канале.

"Нерусский, не важна кровь отца; Нерусский, без кусочка конца; Нерусский, мне не повезло; Нерусский, я всемирное зло", - спел в припеве исполнитель.

Он также определил черты, которые якобы отличают его от русского человека - надевать шапку на морозе, переходить дорогу на зеленый свет даже ночью, не пить по будням и раз в год проверять простату у врача.

"В Spotify уходит эта песня, деньги капают на счет", - сыронизировал также юморист.

Недавно сообщалось, что Слепаков продал квартиру в центре Москвы. Теперь у юмориста не осталось недвижимости в России.

В начале октября комик поддержал Израиль после нападения ХАМАС. Слепаков пожелал сил и мужества военным, освобождения пленным и выздоровления раненным. Он также выразил соболезнования израильтянам, потерявшим родных и близких.