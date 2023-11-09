Супругу хирурга Хайдарова требуют признать банкротом

Жену звездного хирурга Тимура Хайдарова Светлану Сильваши просят признать банкротом из-за долга в 810 тысяч рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

© silvashi_officiel/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

По данным издания, инициатором оказался бизнесмен из Воронежа Владимир Губарев. В 2020 году Сильваши арендовала у ИП Губарева нежилое помещение, в котором размещалось швейное производство ее бренда SILVASHI.

Предприниматель утверждает, что супруга Хайдарова не вносила оплату за коммунальные услуги, а также съехала без предупреждения. Ей начислили неустойку по условиях их договора. Губаев выиграл суд против Сильваши, однако женщина не оплатила сумму долга. Теперь бизнесмен вновь обратился в суд с требованием признать жену звездного хирурга банкротом.