Концерт комика Валентина Сидорова в Ханты-Мансийске отменили

«У Витаса сейчас такой возраст и статус, что ему нужно больше ездить по миру — надо же кому-то налаживать международные отношения, строить мосты дружбы между державами. Концертов в России в ближайших планах Витаса нет. Пока мы сориентированы на китайскую историю — она большая, многоступенчатая и интересная», — отметил Пуговкин.