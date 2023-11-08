Мать лидера «Короля и Шута» рассказала о детстве рок-звезды

«Он жил в фантазии. В детстве, когда он врал, мне врач сказал — он просто фантазирует. Поэтому не ругайте своих детей, когда они вам врут — они фантазируют», — сказала мать фронтмена на открытии выставки «Панк-культура. Король и Шут».