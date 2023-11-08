Путин объявил благодарность Родиону Газманову и лидеру «Дюны» Рыбину
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об объявлении благодарности артисту Родиону Газманову и лидеру группы «Дюна» Виктору Рыбину. Распоряжение было опубликовано на официальном портале правовых актов.
Согласно тексту документа, благодарность Газманову и Рыбину присуждается «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства». Помимо этого, благодарность также присуждается жене солиста группы «Дюна» Наталье Сенчуковой, музыканту Веронике Кожухаровой, скульптору и члену Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Андрею Коробцову, а также артистке Аглае Шиловской.
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