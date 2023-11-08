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Продюсер Витаса назвал причину прекращения концертов певца в России

Сергей Пудовкин, продюсер певца Витаса (Виталия Грачева), рассказал, почему артист практически прекратил гастролировать по России с концертами. Об этом пишет РИА «Новости».

Продюсер Витаса рассказал, куда «пропал» певец
© globallookpress.com

По его словам, Витас на протяжении 15 лет активно выступает в Китае, практически всегда собирает полные стадионы.

«Сейчас настолько грандиозные планы с нашим самым большим стратегическим партнером — КНР, что не всегда хватает времени на другие какие-то проекты», — отметил Пудовкин.

Кроме того, пояснил продюсер, исполнитель очень привязан к жене и детям. Он уделяет им очень много времени. Когда Витас возвращается в Россию из поездок, то старается проводить время только с ними.

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Вместе с тем, заметил Пудовкин, в 2024 году у певца будет юбилей. Он добавил, что команда артиста намеревается провести в России гала-концерт.

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