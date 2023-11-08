Суд оштрафовал Noize MC* на 30 тыс. рублей за нарушение закона об иноагентах

"Суд признал виновным И.А. Алексеева по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - сказали в суде.