Потап и Настя столкнулись с угрозами из-за вечеринки с российскими звездами

Украинцы стали массово бойкотировать популярный дуэт «Потап и Настя» из-за недавнего отпуска рэпера Потапа в Дубае.

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В социальных сетях появилось видео, на котором 42-летний музыкант отдыхает среди российских звезд. Так, на кадрах можно заметить супругу солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко Дарью.

Возмущенные соотечественники атаковали социальные сети звездной пары и обрушили на обоих шквал критики и угроз. Так, комментаторы микроблога Насти Каменских и вовсе «советуют» ее супругу не возвращаться на Украину.

Против Потапа уже высказались публичные на Украине персоны, в том числе певица Анастасия Приходько, которая, как известно, давно недолюбливает коллегу, передает StarHit.