Потап и Настя столкнулись с угрозами из-за вечеринки с российскими звездами

Украинцы угрожают Потапу и Насте за вечеринку с российскими звездами в Дубае
Украинцы стали массово бойкотировать популярный дуэт «Потап и Настя» из-за недавнего отпуска рэпера Потапа в Дубае.
В социальных сетях появилось видео, на котором 42-летний музыкант отдыхает среди российских звезд. Так, на кадрах можно заметить супругу солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко Дарью.
Возмущенные соотечественники атаковали социальные сети звездной пары и обрушили на обоих шквал критики и угроз. Так, комментаторы микроблога Насти Каменских и вовсе «советуют» ее супругу не возвращаться на Украину.
Против Потапа уже высказались публичные на Украине персоны, в том числе певица Анастасия Приходько, которая, как известно, давно недолюбливает коллегу, передает StarHit.
Весной Каменских решила прокомментировать обвинения бывшей подопечной Потапа Евгении Гордой в домогательствах со стороны музыканта. По мнению певицы, скандал с домогательствами очень скоро забудут, а без этого Гордая не сможет удержать свою популярность. Певица уверяет, что Евгения все выдумала. По словам артистки, младшая коллега просто пиарится любым способом.