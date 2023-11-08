Алла Пугачева тайно записала новый альбом в России

Эстрадная певица Алла Пугачева тайно записала новый альбом во время своего визита в Россию. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По информации инсайдера, на следующий день после приезда в страну 74-летняя артистка направилась в Тверь в студию звукозаписи «Салам». Отмечается, что в свое время Пугачева записала там три полноценных альбома.

Основатель студии Игорь Лалетин лично встретил исполнительницу и записал с ней мини-альбом. Они успели поработать над тремя новыми песнями. Известно, что в студии «Салам» записывались такие звезды российской эстрады, как Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Татьяна Овсиенко, Андрей Губин, Алсу и другие.