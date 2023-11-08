Сын Жени Белоусова решил побороться за наследство спустя 26 лет

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что сын певца Евгения Белоусова Роман решил добиться права на половину наследства через 26 лет после смерти отца. Об этом сообщает РИА Новости.

Жорин, представляющий интересы Романа Белоусова, рассказал, что его клиент подал иск в Лефортовский суд Москвы. Сын певца попросил признать за ним право на его долю — одну вторую от наследственной массы, а также передать права на интеллектуальную собственность.

По словам адвоката, ранее к Роману обратилась съемочная группа и попросила разрешения на использование песен Евгения Белоусова в своем фильме. Сын артиста начал разбираться, кому принадлежат эти права, и выяснил, что наследство на них не оформлялось.

«Дочь Белоусова Кристина и Роман вместе отправились к нотариусу, чтобы Роман вступил в наследство, но в дело вмешалась мать Кристины — на момент смерти Жени Белоусова его бывшая жена — и сказала, что Роману ничего не положено», —рассказал Жорин.

В копии иска, которую предоставили в распоряжение РИА Новости, говорится, что на момент смерти певца его сыну было четыре года. По версии защиты, так как Роман был несовершеннолетним, он до сих пор имеет право на наследство.

Евгений Белоусов скончался в июне 1997 года. У него остались двое детей — Кристина от Елены Худик и Роман от Оксаны Шидловской.