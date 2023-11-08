Вдова Егора Летова выпустит альбомы с ранними песнями музыканта

Вдова Егора Летова Наталья Чумакова выпустит два сборника с ранними песнями музыканта. Как сообщает «КП-Санкт-Петербург», уже несколько лет она работает над музыкальным и литературным наследием певца.

Сейчас Чумакова занимается оцифровкой песен, записанных поверх самопальных записей Боба Марли и Grateful Dead. Летов тогда называл свою группу «Посев» или Possev. Треки незадолго до своей смерти он отложил, решив не публиковать.

«Группу "Посев" вообще никто никогда не слышал. В сентябре вышли первые два диска "Всякие картинки" и "Дождь в казарме". Они уже доступны для покупки. Это песни, о которых сохранились хоть какие-то записи», — отметила она.

По словам вдовы, остальные треки Летова сохранились вовсе без названия и опознавательных знаков. По ее словам, скоро выйдет два сборника, а оставшегося материала хватит на еще несколько альбомов.