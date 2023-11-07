56-летняя Рената Литвинова опубликовала фото в откровенном образе

Советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер и сценарист Рената Литвинова опубликовала фото в откровенном образе на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 56-летняя артистка запечатлена позирующей на кресле в комплекте нижнего белья черного цвета, состоящем из бюстгальтера с оборками и трусов на высокой посадке. При этом знаменитость положила ногу на ногу.

Также для съемки визажисты сделали звезде макияж в стиле smoky eyes. Стилисты уложили Литвиновой волосы в легкие кудри и дополнили ее внешний вид массивными браслетами и лакированными остроносыми туфлями на шпильке.