Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Известная американская актриса Деми Мурр с грустью рассказала, что герой боевиков Брюс Уиллис, ее бывший супруг, не узнал ее при встрече. Об этом пишет портал Closer.

По данным портала, 60-летняя Мур навестила 68-летнего бывшего мужа после отпуска в Италии.

Актриса отметила, что звезда «Крепкого орешка» забыл женщину, с которой прожил 13 лет, мать его троих дочерей.

Деми уточнила, что охотно и постоянно общалась с новой семьей Брюса, но даже представить себе не могла, что деменция, которой страдает Уиллис, может так быстро прогрессировать.