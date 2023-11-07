Носков отменил концерт в Челябинске

В Челябинске концерт певца Николая Носкова отменили из-за болезни. Об этом сообщили на официальной странице артиста в социальной сети.

«К огромному сожалению, концерт в Челябинске переносится из-за болезни Носкова. Даты концертов сообщим позднее», — написали представители певца на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие должно было состояться 7 ноября. Как сообщил URA.RU директор городских зрелищных касс в Челябинске Илья Белов, деньги за купленные электронные билеты вернутся людям автоматически. Приобретенные на стойках бумажные билеты можно сдать в любой точке касс.