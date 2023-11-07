В Челябинске отменили концерт певца Чумакова

В Челябинске на неопределенный срок перенесли концерт певца Алексея Чумакова, запланированный на 10 ноября. Информацию об этом URA.RU подтвердил директор городских зрелищных касс Илья Белов.

«Концерт действительно переносится. О причинах мне неизвестно», — сообщил URA.RU Белов.

Директор касс отметил, что среди факторов переноса или отмены концерта может быть смена площадки. Так организаторы повышают рентабельность выступления, меняя вместительность зала в зависимости от количества проданных билетов. Новая дата концерта пока не известна.