В Челябинске отменили концерт певца Чумакова
В Челябинске на неопределенный срок перенесли концерт певца Алексея Чумакова, запланированный на 10 ноября. Информацию об этом URA.RU подтвердил директор городских зрелищных касс Илья Белов.
«Концерт действительно переносится. О причинах мне неизвестно», — сообщил URA.RU Белов.
Директор касс отметил, что среди факторов переноса или отмены концерта может быть смена площадки. Так организаторы повышают рентабельность выступления, меняя вместительность зала в зависимости от количества проданных билетов. Новая дата концерта пока не известна.
Чумаков выпускает свои песни с 2006 года. Среди хитов певца такие треки как «Счастье», «Арабская ночь» и «Девочка, девушка, женщина». Артист также снялся в семи российских фильмах и вел передачи на телевидении.