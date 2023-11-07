Летучая назвала любимые места в России

«Я очень люблю Россию, очень люблю все, что касается Дальнего Востока, в этот раз мы были на Чукотке, куда я абсолютно точно хочу вернуться, мы были на Шантарских островах (Хабаровский край), в этом году мы были на Белом море», — отметила она.