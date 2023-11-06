Лепс рассказал, как поддерживает дисциплину в своем коллективе

«Жизнь такая длинная штука, и весьма непредсказуемые сюжеты в ней постоянно возникают. Просчитать невозможно! Что касается подчиненных: я постоянно ошибаюсь, и они тоже ошибаются. Я не очень строгий руководитель, но уволить могу. За непрофессионализм, халатное отношение к своим прямым обязанностям, за халатное отношение к музыке, репетициям. За это человек моментально получает свое. Такие примеры в моем коллективе были, и их было немало», - сообщил артист.