$93.04-0.1499.01+0.01

Гузеева расплакалась в телестудии, услышав любимую песню

Лариса Гузеева не смогла сдержать слез, прослушав песню «Город, которого нет» в новом выпуске шоу «Перепеть звезду». 56-летний Игорь Ларин исполнил известную композицию с певцом Юлианом. В данном состязании пальму первенства получил опытный артист, хотя члены жюри отметили, что дуэт получился удачным.

Гузеева расплакалась в телестудии, услышав любимую песню
© РИА Новости

Лариса Гузеева прокомментировала выступление участников.

Она рассказала, что эта песня ей дорога с давних лет, и в ее исполнении ей не хватило душевности и эмоций. Актриса призналась, что с композицией у нее связаны личные воспоминания, поскольку та посвящена городу Санкт-Петербургу, в котором артистка прожила долгое время, рассказывает портал vokrug.tv.

«Я там бываю, на гастроли туда езжу, я стены там целую и очень дорожу. Там я встретила свою любовь, сын родился. Сердце сжимается, когда слышу эту песню, но не получилось. Она не про громко совершенно. Юлиан пытался исправить ситуацию, но не получилось», - со слезами на глазах сказал она.

Телеведущая Лариса Гузеева на шоу «Перепеть звезду» пошутила, что Михаилу Шуфутинскому удалось спеть хит Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» лучше Примадонны.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости