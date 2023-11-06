Гузеева расплакалась в телестудии, услышав любимую песню

«Я там бываю, на гастроли туда езжу, я стены там целую и очень дорожу. Там я встретила свою любовь, сын родился. Сердце сжимается, когда слышу эту песню, но не получилось. Она не про громко совершенно. Юлиан пытался исправить ситуацию, но не получилось», - со слезами на глазах сказал она.