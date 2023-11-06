Гузеева расплакалась в телестудии, услышав любимую песню
Лариса Гузеева не смогла сдержать слез, прослушав песню «Город, которого нет» в новом выпуске шоу «Перепеть звезду». 56-летний Игорь Ларин исполнил известную композицию с певцом Юлианом. В данном состязании пальму первенства получил опытный артист, хотя члены жюри отметили, что дуэт получился удачным.
Лариса Гузеева прокомментировала выступление участников.
Она рассказала, что эта песня ей дорога с давних лет, и в ее исполнении ей не хватило душевности и эмоций. Актриса призналась, что с композицией у нее связаны личные воспоминания, поскольку та посвящена городу Санкт-Петербургу, в котором артистка прожила долгое время, рассказывает портал vokrug.tv.
«Я там бываю, на гастроли туда езжу, я стены там целую и очень дорожу. Там я встретила свою любовь, сын родился. Сердце сжимается, когда слышу эту песню, но не получилось. Она не про громко совершенно. Юлиан пытался исправить ситуацию, но не получилось», - со слезами на глазах сказал она.
Телеведущая Лариса Гузеева на шоу «Перепеть звезду» пошутила, что Михаилу Шуфутинскому удалось спеть хит Аллы Пугачевой «Миллион алых роз» лучше Примадонны.