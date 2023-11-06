Рубальская рассказала об обиде на Орбакайте

«Как-то Кристина мою песню пела, а когда всех фотографировали, она со мной не стала фотографироваться. Почему? Я не знаю, мы с ней не знакомы. Я уж думаю, потом Райму попрошу, чтобы восполнить этот пробел», — пошутила Рубальская.