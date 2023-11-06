Рубальская рассказала об обиде на Орбакайте
Поэтесса Лариса Рубальская в новом выпуске программы «Звезды сошлись» на НТВ вспомнила о давней обиде на Кристину Орбакайте. Певица отказалась сделать совместное фото с поэтессой.
«Как-то Кристина мою песню пела, а когда всех фотографировали, она со мной не стала фотографироваться. Почему? Я не знаю, мы с ней не знакомы. Я уж думаю, потом Райму попрошу, чтобы восполнить этот пробел», — пошутила Рубальская.
Напомним, речь идет о жительнице Уфы Райме Гафаровой, которая очень похожа на Кристину Орбакайте, - информирует СтарХит.
Ранее поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская в беседе со «Звездой» рассказала о важности творчества поэта-песенника Николая Добронравова для отечественной музыки. По словам артистки, несмотря на то что имя Добронравова знают не все, его песни слышал каждый россиянин.