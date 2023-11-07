Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур

Издание Closer Weekly сообщило, что деменция актёра Брюса Уиллиса развивается всё активнее и активнее. Если изначально он перестал узнавать друзей и знакомых, то теперь болезнь стала затрагивать его самых близких людей.

Сообщается, что Уиллис перестал узнавать свою бывшую жену, Деми Мур. Она навестила бывшего супруга, но тот принял её за чужого человека. По словам источников, знакомых с ситуацией, Мур в буквальном смысле оказалась «убита горем» из-за такого исхода.

Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, но она понятия не имела, что все зашло так далеко.