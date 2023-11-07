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Брюс Уиллис перестал узнавать бывшую жену, Деми Мур

Издание Closer Weekly сообщило, что деменция актёра Брюса Уиллиса развивается всё активнее и активнее. Если изначально он перестал узнавать друзей и знакомых, то теперь болезнь стала затрагивать его самых близких людей.

Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур
© globallookpress.com

Сообщается, что Уиллис перестал узнавать свою бывшую жену, Деми Мур. Она навестила бывшего супруга, но тот принял её за чужого человека. По словам источников, знакомых с ситуацией, Мур в буквальном смысле оказалась «убита горем» из-за такого исхода.

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Деми поддерживала связь с детьми и женой Брюса, но она понятия не имела, что все зашло так далеко.

Также сообщается, что из-за своей болезни у Уиллиса могут быть агрессивные припадки. В целом его физическая активность почти полностью сошла на нет.

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