Певица Слава собралась «вернуться в алкоголизм»
Анастасия Сланевская в последнее время прекратила употреблять спиртные напитки. По ее словам, она решила вести здоровый образ после просмотра видеороликов со своим участием. В нетрезвом состоянии она ведет себя неадекватно, рассказывает СтарХит.
Однако после отказа от спиртного певица стала жаловаться на здоровье. Она поправилась на семь килограммов и начала болеть.
Об этом она написала в личном блоге.
«Как бросишь пить, весь организм к чертовой матери полетел. Спина болит, грудь болит, все болит, кашель не проходит, потолстела на шесть-семь килограммов, уже все платья перешила… А когда пью, то ерунду начинаю нести, вы сами видели. Вот и что делать? Либо быть здоровой, но говорить, либо быть жирной и больной, но адекватной, не выпивать? Где золотая середина? Все-таки надо вернуться в алкоголизм. Шучу!» - заявила Слава
Недавно с 43-летней певицей Славой случился конфуз. Во время выступления она забыла текст песни, но сумела отшутиться. На инцидент обратил внимание телеграм-канал «Звездная пыль». Анастасия Сланевская дала понять, что уже немолода, и память ее подводит.