Ярмольник рассказал о состоянии здоровья Нееловой
У Марины Нееловой некоторое время назад были диагностированы серьезные проблемы со здоровьем, в частности, имеющие отношение к гастроэнтерологии. Также у актрисы медики обнаружили новообразование.
Лечение оказалось успешным, и звезда театра «Современник» вернулась к работе.
Но недавно пошли слухи о том, что Марине Мстиславовне стало хуже. Журналисты «Московского Комсомольца» обратились к коллеге Нееловой по театру Леониду Ярмольнику с вопросом о самочувствии актрисы.
«Замечательно. Все, что писали в прессе, в интернете — вранье. Она прекрасно себя чувствует. Просто все мы живые люди: иногда что-то начинает болеть, потом через три дня проходит. Возраст — это у меня, а она выглядит как двадцатилетняя», — резюмировал актер.
Народная артистка известна по множеству проектов, среди которых «Старая, старая сказка», «Тень», «Сломанная подкова», «Осенний марафон», «Азазель» и другие.