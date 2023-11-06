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Ярмольник рассказал о состоянии здоровья Нееловой

У Марины Нееловой некоторое время назад были диагностированы серьезные проблемы со здоровьем, в частности, имеющие отношение к гастроэнтерологии. Также у актрисы медики обнаружили новообразование.

Ярмольник рассказал о состоянии здоровья Нееловой
© РИА Новости

Лечение оказалось успешным, и звезда театра «Современник» вернулась к работе.

Но недавно пошли слухи о том, что Марине Мстиславовне стало хуже. Журналисты «Московского Комсомольца» обратились к коллеге Нееловой по театру Леониду Ярмольнику с вопросом о самочувствии актрисы.

«Замечательно. Все, что писали в прессе, в интернете — вранье. Она прекрасно себя чувствует. Просто все мы живые люди: иногда что-то начинает болеть, потом через три дня проходит. Возраст — это у меня, а она выглядит как двадцатилетняя», — резюмировал актер.

Народная артистка известна по множеству проектов, среди которых «Старая, старая сказка», «Тень», «Сломанная подкова», «Осенний марафон», «Азазель» и другие.

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