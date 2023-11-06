Ярмольник рассказал о состоянии здоровья Нееловой

«Замечательно. Все, что писали в прессе, в интернете — вранье. Она прекрасно себя чувствует. Просто все мы живые люди: иногда что-то начинает болеть, потом через три дня проходит. Возраст — это у меня, а она выглядит как двадцатилетняя», — резюмировал актер.