Двойник Якубовича хочет пройти ДНК-тест

Сергей Подоляк, двойник Леонида Якубовича, живет в Краснодарском крае. Он несколько моложе 78-летнего артиста, но очень на него похож внешне. Мужчина трудится на развозе сельскохозяйственной продукции. А недавно его пригласили в программу НТВ «Звезды сошлись.

Подоляк рассказал, что удивительное сходство он обнаружил давно, лет 20 назад. Когда он приходил к своим детям в школу, все – и ученики и учителя шептались, глядя на него.

К вниманию окружающих он с того времени привык, отмечает, что при общении с ним незнакомые люди становятся доброжелательнее, - сообщает портал vokrug.tv.

Житель Кубани сообщил, что хотел бы пройти тест ДНК – вдруг он все же является родственником знаменитому телеведущему.

«Люди говорят: „Пройди ДНК, может, родня какая-то? Блат в Москве будет“», — рассказал Подоляк

Дочь Сергея уже пыталась выйти на связь с Леонидом Якубовичем, но пока ответ получить не удалось.