Гусева назвала Домогарова великим актером

Екатерина Гусева считает Александра Домогарова выдающимся актером. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле.

Гусева впервые пересеклась на сцене с Александром Домогаровым, участвуя в спектакле «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».После этого у них были еще совместные работы. Артистка отметила, что ее коллега в высшей степени профессионал.

«Домогарову нет равных. Он великий актер. Он для меня на пьедестале, большой драматический артист», — убеждена актриса.