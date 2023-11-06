Гусева назвала Домогарова великим актером
Екатерина Гусева считает Александра Домогарова выдающимся актером. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле.
Гусева впервые пересеклась на сцене с Александром Домогаровым, участвуя в спектакле «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».После этого у них были еще совместные работы. Артистка отметила, что ее коллега в высшей степени профессионал.
«Домогарову нет равных. Он великий актер. Он для меня на пьедестале, большой драматический артист», — убеждена актриса.
У народного артиста России Александра Домогарова возник конфликт с администрацией театра Моссовета. Актера отстранили от роли в спектакле "Тартюф, или Обманщик". В постановке, к слову, у Домогарова ведущая роль. Причиной стало то, что актер принял участие в фестивале российского кино на Кипре без согласования с руководством театра.