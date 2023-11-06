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Концерт Востокова в Тюмени не состоялся из-за ошибки авиакомпании

Концерт джазового музыканта Петра Востокова в Тюмени был сорван из-за того, что его не пустили в самолет, несмотря на наличие билета.

Концерт Востокова в Тюмени не состоялся из-за ошибки авиакомпании
© РИА Новости

Как пишет портал 72.ru, перевозчик продал билетов на рейс больше, чем мест в самолете. Люди, пришедшие первыми, эти места заняли.

«Оказывается, вот как бывает: можно купить билет, вовремя приехать в аэропорт и не сесть в самолет, так как места закончились», — написал Востоков в микроблоге.

Организатор концерта Fabric Jazz сообщили, что из-ха технической накладки «пострадало много людей и потрачено впустую так много денег на организацию этого события».

Поклонники Востокова в комментариях под его постом в социальной сети сообщили, что им тоже доводилось попадать в такие ситуации.

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