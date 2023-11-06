Людмила Максакова получила травму во время спектакля
Людмила Максакова упала со сцены во время спектакля «Царь Эдип», где у нее одна из основных ролей. Народная артистка РСФСР играет царицу Иокасту.
Скорая помощь увезла 83-летнюю актрису в больницу, где ей оказали первую помощь и отправили долечиваться домой. Как пишет ТАСС со ссылкой на слова директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, состояние здоровья звезды опасений не вызывает.
«Людмиле Васильевне в больнице была оказана первая помощь, сейчас ее везут домой.Со здоровьем у нее все нормально»,- сказал Крок.
Людмила Александровна Максакова (до замужества Волкова) родилась в Москве в 1940 году. Будущая звезда с детства мечтала о сцене. По окончании школы поступила в Щукинское училище, где на студенческих тусовках познакомилась со знаменитым бардом Владимиром Высоцким.
Дважды была замужем, имеет двух детей, шесть внуков. Имеет немало государственных наград. Продолжает трудиться в театре.