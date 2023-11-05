Лепс сообщил, кто сможет перепеть «Рюмку водки на столе»

«Кто хочет, тот может исполнять. Я вообще считаю, что музыкальные произведения пишутся для того, чтобы их исполняли. Я никогда не брал денег с людей, если они хотели петь мои произведения. Там довольно высокие ноты. Даже я их не могу брать уже. Сашка Панайотов бы справился, но у него нет такой хрипоты», — считает Лепс.