Лепс сообщил, кто сможет перепеть «Рюмку водки на столе»
Григорий Лепс на гала-концерте, посвященному столетию известного композитора Исаака Шварца в Кремле. Ответил на вопросы журналистов. В частности, он рассказал, что не стал бы возражать, если бы кто-то из артистов взялся перепеть его хит «Рюмка водки на столе».
Другой вопрос, что это сложная песня и не всем она по силам, - сообщает 5 Канал.
«Кто хочет, тот может исполнять. Я вообще считаю, что музыкальные произведения пишутся для того, чтобы их исполняли. Я никогда не брал денег с людей, если они хотели петь мои произведения. Там довольно высокие ноты. Даже я их не могу брать уже. Сашка Панайотов бы справился, но у него нет такой хрипоты», — считает Лепс.
Дарья Ставрович смогла бы исполнить эту песню. А вот Вана Дмитриенко, по словам певца, ее бы не осилил, хотя он очень талантливый исполнитель.
Ранее Лепс признался в наличии внебрачного ребенка. По словам народного артиста России, он видел своего сына только один раз и сейчас они не поддерживают общение. Григорий объяснил, что его сын уже взрослый мужчина со своей семьей и работой, поэтому нет необходимости в поддержании связи.