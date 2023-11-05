Асмус пожаловалась, что ее «пытаются лишить работы через продюсеров»

Кристина Асмус заявила, что некий хорошо с ней знакомый человек хочет испортить ей карьеру. В личном блоге она сообщила, что он пытается воздействовать на продюсеров, чтобы ее выгнали из всех проектов.

«Тут могла бы быть история про одного моего ранимого друга, который отписался от меня. И теперь пытается лишить работы через продюсеров», — написала Кристина.

Асмус призналась, что сначала хотела публично отчитать обидчика, но потом решила этого не делать, - рассказывает teleprogramma.pro. Однако она озвучила, что тот является зависимым человеком.

«Подумала я ровно 15 секунд и решила не отвечать на беспомощные поступки зависимого человека. Лучше обниму покрепче. Друг, выздоравливай», — резюмировала она.

Пользователи Сети связали слова Асмус с Александром Петровым. Они перестали быть друзьями после того, как актер разошелся со Стасей Милославской и скоропостижно заключил новый брак.