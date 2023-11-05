Вован и Лексус опровергли причастность к розыгрышу Цыгановых
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в своем Telegram-канале прокомментировали высказывания Вадима Цыганова, мужа певицы Виктории Цыгановой.
Ранее Цыганов заявил, что в его доме никто не проводил обыски. Он добавил, что публикации в СМИ не соответствуют действительности. По его словам, ролики, опубликованные в СМИ, якобы являются розыгрышем со стороны Лексуса.
Пранкеры пояснили, в свою очередь, что любые предположения о том, что они стоят за историей с «обысками» и розыгрышем, «являются бредом воспаленного сознания».
Вован и Лексус уточнили, что на ролике Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск.
Пранкеры резюмировали, что могут помочь Виктории и Вадиму Цыгановым только вызовом неотложной психиатрической помощи. Они добавили, что помощь они вызовут только в том случае, если «достопочтенное семейство» попросит их об этом.