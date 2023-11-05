В Оренбурге отменен концерт Носкова
Выступление Николая Носкова, которое должно было состояться в Оренбурге, отменено. Об этом сообщает издание Orenburg.media.
Концерт был запланирован на вечер 5 ноября, но его пришлось отменить из-за состояния здоровья экс-солиста группы «Парк Горького».
Организаторы сообщили, что вернуть деньги за билеты можно будет после 13 числа, но пока еще нет информации, возможно, мероприятие будет просто перенесено.
Несмотря на два инсульта, перенесенные в 2017 и 2018 годах, в прошлом году Николай Носков выступил на презентации нового состава группы «Парк Горького». А также представил очередную премьеру - песню «Не вставай на колени», исполненную в содружестве со Стасом Пьехой, Игорем Романовым из «Землян» и белорусским певцом Александром Ивановым, выступающим под сценическим именем IVAN.