В Оренбурге отменен концерт Носкова

Выступление Николая Носкова, которое должно было состояться в Оренбурге, отменено. Об этом сообщает издание Orenburg.media.

Концерт был запланирован на вечер 5 ноября, но его пришлось отменить из-за состояния здоровья экс-солиста группы «Парк Горького».

Организаторы сообщили, что вернуть деньги за билеты можно будет после 13 числа, но пока еще нет информации, возможно, мероприятие будет просто перенесено.