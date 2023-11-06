Певица Дженнифер Лопес появилась на публике с актером Беном Аффлеком

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла на публику с мужем, актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает Instyle.

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В субботу, 4 ноября, состоялся ежегодный гала-вечер LACMA Art + Film в музее искусств округа Лос-Анджелес. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали гостями бала. Актриса выбрала для выхода золотое платье с разрезом до бедра и глубоким декольте.

В середине июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали первую годовщину свадьбы. Пара отметила событие романтическим ужином в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Влюбленные поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки.

Бен Аффлек впервые сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца в 2002 году, однако свадьба, запланированная на 2003-й, так и не состоялась. В 2021-м бывшие звезды возобновили свои отношения, а в апреле 2022-го повторно обручились. Через месяц после скромной свадебной церемонии в Вегасе молодожены устроили пышное празднование в поместье Аффлека в Райсборо (штат Джорджия, США).