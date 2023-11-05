Скандалы со свекровью из-за СВО, измена Королёвой: куда пропал Тарзан

Российский актер, бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, прославился благодаря браку с певицей Наташей Королёвой, но со временем стал реже появляться на телевидении. Чем сейчас занимается артист?

© Сергей Булкин/NEWS.ru

Как прославился Тарзан

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Глушко родился в 1970 году в городе Мирном Архангельской области. В школе увлекался рисованием, начал заниматься спортом и имел первый разряд по лыжным гонкам. Впоследствии пошел по стопам отца и поступил в Военный инженерный институт имени А. Ф. Можайского, который окончил с отличием, получив звание лейтенанта, служил потом на космодроме Плесецк, где встретил первую жену Елену Переведенцеву.

В середине 1990-х годов Глушко приехал в Москву, чтобы учиться на бизнесмена, однако нарвался на мошенников. Перепробовав много должностей, мужчина случайно попал в модельный бизнес: снимался в рекламе, в том числе в клипе группы «Белый орел» на песню «Потому что нельзя быть на свете красивой такой». Позднее Глушко сыграл в спектакле «Половое покрытие» и получил предложение стать стриптизером.

В 1997 году мужчина работал стриптизером в ночном клубе Hungry Duck, где получил прозвище Тарзан. После этого Глушко начали приглашать на выступления известные артисты.

«Я никогда не был богатым человеком, но я очень богат изнутри. Чувствую пятый элемент. Когда мне говорят: „Вы — стриптизер“, — отвечаю, что нет такой профессии. Я по диплому инженер-энергетик. И работаю по специальности, потому что все, чем я занимаюсь, — чистая энергия», — сказал в интервью Prozvezd Глушко.

В 2000-х артист познакомился с российской певицей Наташей Королёвой. Поначалу Тарзан и его группа была на подтанцовках у звезды. В 2001 между артистами вспыхнул роман, а в 2002 году у Глушко и Королёвой родился сын Архип. Пара зарегистрировала отношения только в 2003 году.

Чем сейчас занимается Тарзан

Глушко пишет картины. Недавно у него прошла персональная выставка «Африка. Возрождение невинности», на которой он представил несколько десятков работ. Вместе с тем артист рассказал, что не стремится сделать бизнес на творчестве.

«Я продал пока всего несколько работ. За одну из них заплатили больше миллиона рублей. Но у меня нет цели делать из этого бизнес. Хотя Наташа первая скажет: „Давай, продавай, еще нарисуешь“. Она в этом плане более коммерческий человек», — сказал Тарзан.

В октябре 2015 года Глушко открыл маленький фитнес-клуб в районе Смоленского бульвара Tarzan Private Gym. По неподтвержденной информации, там тренировались представитель МИД РФ Мария Захарова, актер Сергей Рост, актриса Карина Зверева и другие.

Что Тарзан говорил об СВО

В 2022 году Глушко выступил в поддержку проведения СВО на Украине. Теща артиста Людмила Порывай заняла противоположную позицию.

В августе 2022 года Глушко и Порывай поругались на концерте певицы Ирины Билык в США. На шоу теща Тарзана пришла в наряде украинского флага, а после выступления выбежала на сцену со знаменем и стала прыгать, кричать и танцевать.

Позднее Порывай не заступилась за Глушко, когда Билык назвала мужчину «говном». В ответ на оскорбление теща Глушко рассмеялась и положительно кивала.

Королёва отвергала распространяющиеся слухи о расколе в семье. Самой исполнительнице еще семь лет назад запретили въезд на Украину.

Изменил ли Тарзан Королёвой

Королёва с мужем признавались, что со стороны Тарзана были измены. Изначально шоумену приписывали романы с партнершами по сцене, но в сентябре 2020 года певица рассказала, что семейный коттедж ограбили девушки, пришедшие в гости к супругу в ее отсутствие. Через несколько дней одна из подозреваемых Анастасия Шульженко заявила, что беременна от Тарзана, однако повторный тест оказался отрицательным.

Вскоре Глушко признался в измене Королёвой. Артист сказал, что в свои 50 лет является мужиком на «200%» и просто поддался флирту со стороны девушек, которые «ввели его в состояние полного неадеквата».

«Меня развели, я повелся, но любовь у меня одна — это женщина, которая дана мне Богом. Это было сделано намеренно. Эти сущности, грубо говоря, склеили меня», — признался Тарзан.

Королёва вступилась за супруга и обвинила Шульженко в краже драгоценностей. Позднее певица призналась, что такое хладнокровие далось ей очень тяжело.