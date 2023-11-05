Барецкий объяснил, какой мужчина нужен Пугачевой
Станислав Барецкий убежден, что Алле Пугачевой ее супруг не подходит. Шоумен утверждает, что обладает информацией из собственных источников, согласно которой звездная чета сорится.
«Мне рассказали, что Галкин вчера устроил Алле истерику. А ведь я всегда знал, что он такой. К счастью, и Алла начинает осознавать, что Галкин — не ее мужчина», - заявил он.
В качестве замены Галкину Барецкий мог бы предложить себя, - пишет gazeta.ru.
«Она мне нравится, как женщина. Алле, я считаю, нужен обычный мужчина, не лицедей. Зачем ей красавчики и гламурные персоны? Ей лучше будет с обычным мужиком, с которым можно в замке встретить старость, сажая картошку и редиску на огороде», - уверяет Стас.
Напомним, что Барецкий уже позиционировал себя как человека, купившего замок в деревне Грязь. Однако его слова не подтвердились.
Сейчас Алла Пугачева вновь вернулась на Родину. За последние полтора года, с момента отъезда в Израиль, это уже третий приезд Примадонны в Россию.