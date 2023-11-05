Барецкий объяснил, какой мужчина нужен Пугачевой

«Она мне нравится, как женщина. Алле, я считаю, нужен обычный мужчина, не лицедей. Зачем ей красавчики и гламурные персоны? Ей лучше будет с обычным мужиком, с которым можно в замке встретить старость, сажая картошку и редиску на огороде», - уверяет Стас.