Богомолов обратился к жене в день ее рождения

«Сегодня у моего домашнего Скорпиона — самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного из скорпионов — день рождения. Ты встречаешь его дома, счастливая, прекрасная и бесконечно любимая. И пусть так будет всегда», — написал Богомолов.