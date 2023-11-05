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Богомолов обратился к жене в день ее рождения

Ксения Собчак пятого ноября отмечает день рождения, ей исполняется 42 года. Журналистка принимает поздравления. Красиво поздравил супругу и Константин Богомолов. Об этом информирует портал woman.ru

Богомолов обратился к жене в день ее рождения
© РИА Новости

Режиссер в микроблоге выложил очень удачную фотографию с отдыха: водяная гладь, Ксения стоит босая на камнях под лучами солнца.,

«Сегодня у моего домашнего Скорпиона — самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного из скорпионов — день рождения. Ты встречаешь его дома, счастливая, прекрасная и бесконечно любимая. И пусть так будет всегда», — написал Богомолов.

Недоброжелатели постоянно пророчат Ксении и Константину развод. Между тем, 13 сентября этого, 2023 года, знаменитая чета отпраздновала четвертую годовщину брака.

Ксения ответила Константину.

«Дома и с тобой — это и есть счастье», — написала она.

Ранее Ксения Собчак сравнила своего супруга Константина Богомолова со своим покойным отцом, политическим деятелем Анатолием Собчаком.

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