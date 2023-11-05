Богомолов обратился к жене в день ее рождения
Ксения Собчак пятого ноября отмечает день рождения, ей исполняется 42 года. Журналистка принимает поздравления. Красиво поздравил супругу и Константин Богомолов. Об этом информирует портал woman.ru
Режиссер в микроблоге выложил очень удачную фотографию с отдыха: водяная гладь, Ксения стоит босая на камнях под лучами солнца.,
«Сегодня у моего домашнего Скорпиона — самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного из скорпионов — день рождения. Ты встречаешь его дома, счастливая, прекрасная и бесконечно любимая. И пусть так будет всегда», — написал Богомолов.
Недоброжелатели постоянно пророчат Ксении и Константину развод. Между тем, 13 сентября этого, 2023 года, знаменитая чета отпраздновала четвертую годовщину брака.
Ксения ответила Константину.
«Дома и с тобой — это и есть счастье», — написала она.
Ранее Ксения Собчак сравнила своего супруга Константина Богомолова со своим покойным отцом, политическим деятелем Анатолием Собчаком.