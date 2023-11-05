Умерла бывшая супруга Альберта Филозова

Алла Филозова ушла из жизни в той же квартире, где провел свои последние дни ее экс-супруг. Алла была второй женой Филозова, но третья, Наталья Стоцкая, отказалась принять умирающего от рака артиста домой.

Как пишет «Комсомольская Правда», звезда фильмов «Вам и не снилось» и «Мэри Поппинс, до свидания» умер от онкологического заболевания. Незадолго до смерти его выписали из больницы.

У Альберта и Аллы был сын. Когда выяснилось, что беспомощного отца некуда везти, он забрал его и привез к матери. Они ухаживали за актером до последнего его дня.

Алла Филозова жила в Трехпрудном переулке. В последнее время Алла Александровна тяжело болела. У нее был инсульт и развилась деменция, а несколько недель назад она упала и сломала шейку бедра, после чего так и не поправилась. Днем 3 ноября Алла Филозова почувствовала себя плохо. Врачи приехали, но помочь женщине уже не смогли.