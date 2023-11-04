Составлен список звезд, в крахе карьеры которых считают виновной Пугачеву

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву считают в России не только Примадонной, но и человеком, загубившим десятки карьер артистов. В чем обвиняют певицу, почему она ломала судьбы?

Что за конфликт у Пугачевой и Вовк

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В 2006 года произошел скандал с «изгнанием» из «Песни года» бессменных ведущих Ангелины Вовк и Евгения Меньшова. Тогда в программу пригласили Пугачеву и, по слухам, артистам не дали сказать ни слова, забрав у них микрофоны. Вовк и Меньшов уехали, а спустя год их уже никто не позвал.

«Я не знаю, чья была идея замены ведущих: [продюсера Игоря] Крутого ли, Пугачевой ли, но поставить нас в известность, я думаю, можно было. <...> Ведь я передала Крутому этот фестиваль. <...> Больно и обидно об этом говорить», — сказала Вовк.

Артистка говорила, что передала бы эстафету, если бы к ней подошли и поговорили. По мнению Вовк, вместо этого ее «растоптали — мимоходом, безразлично и безжалостно».

«Мы обо всем договорились, но нас почему-то посадили очень далеко от сцены. Я ничего не видела, что происходит, и в итоге, когда мы вышли на тот эпизод, который мы должны были вести с Женей, оказывается, он уже прошел, а нам об этом никто ничего не сказал, связи не было. То есть сделали все возможное, чтобы нас держать в неведении. Я, конечно, была очень расстроена, и я поняла, что это все было специально сделано против нас с Женей Меньшовым. И вы знаете, я поняла, что я не могла больше оставаться в таком унизительном для меня положении. И я повернулась и ушла, уехала с площадки. Через какое-то время уехал Женя», — рассказывала Вовк в интервью Борису Корчевникову на телеканала «Россия 1».

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Почему Муромов ушел с экранов

Исполнитель хита «Яблоки на снегу» Михаил Муромов в интервью «Собеседнику» открыто обвинял Пугачеву в несостоявшейся карьере. По его словам, Примадонна платила деньги, чтобы его не показывали по телевизору.

«У нее были люди, которые работали на телевидении. И она им платила зарплату. Они выполняли ее поручения. Ей не нужны были звезды и успешные конкуренты», — рассказывал исполнитель.

Сама Пугачева отрицала причастность к краху карьеры артиста.

«Еще один. Почему-то все неудачники пытаются меня обвинять. Ну что могла ему сделать?», — сказала Пугачева.

Какие отношения у Пугачевой и Распутиной

Первый супруг певицы Маши Распутиной Владимир Ермаков рассказывал, что жену раздражали сравнения с Примадонной. После дебютной песни, ставшей хитом, Пугачева пригласила их на чай, однако встреча прошла прохладно, и в отношениях звезд наметился раскол.

Позднее СМИ писали, что Распутина не захотела быть под покровительством артистки, из-за чего на несколько лет пропала с экрана. Позднее отношения восстановились и обновленная звезда вернулась на российскую эстраду с композицией «Роза чайная» в дуэте с Филиппом Киркоровым.

«У меня неповторимый голос, я пою на расщеплении связок, владею несколькими техниками пения, а Пугачева только одним. Голос, артистичность, внешность — все разное», — говорила позднее сама Распутина.

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Почему Кобзон критиковал Пугачеву

Карьеру Иосифа Кобзона Примадонна не пошатнула, однако раскол в отношениях артистов все же был. Сам певец писал в своих мемуарах, что помогал Пугачевой пробираться на сцену из жалости, однако та не оценила его стараний и заболела звездной болезнью. Окончательно отношения испортились после того, как Примадонна не пригласила Кобзона на «Песню года», в которой тот принимал участие на протяжении 24 лет.

«Я не считаю Пугачеву законодателем в песне и объективной в песенном жанре. Меня спрашивают: «Что ей за шлея под хвост попала?» Отвечаю: «Никакой шлеи нет! Скорее, это эйфория, что она всё время будет на пьедестале. Что тут нужно делать? Да всё просто! На неё просто надо реагировать соответствующим образом. Брякнет она что-то, а в ответ ей: „Да пошла ты“ И она сразу успокаивается и становится на место», — заявлял Кобзон.

Считается, что мир между звездами наступил только во время празднования 75-летия мэтра — Пугачева оказалась в списке гостей на мероприятие.

Как Пугачева мстила Преснякову за дочь

Российский певец Владимир Пресняков оказался в немилости из-за романа с дизайнером и моделью Леной Ленской, который начался, когда артист был в браке с дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте. Пресняков на несколько лет пропал с экранов, а карьера пошла на спад.

Когда-то он был «любимым зятем» Аллы Борисовны, спутником тогда еще единственной дочери Кристины Орбакайте. Тем не менее, Владимир тоже на несколько лет попал в немилость к Примадонне. Его музыкальная карьера резко пошла на спад. А виной всему роман Преснякова с дизайнером Леной Ленской, которая впоследствии стала его законной женой. Сама Пугачева говорила, что не имела отношения к сложностям в жизни Преснякова, а тот называл Примадонну «прекрасной тещей».

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Почему Легкоступова не стала звездой

Пугачеву подозревали в причастности к краху карьеры певицы Валентины Легкоступовой, покровителем которой считался Кобзон. По неподтвержденной информации, Примадонна и артистка не поделили композицию Раймонда Паулза и Ильи Резника

При этом сама Легкоступова говорила, что причиной спада в ее карьере стала беременность.

«Я ушла в декрет в одном государстве, а вернулась из декрета в другом. Появились какие-то частные концертные организации прокатные, и я не смогла сориентироваться в этом коммерческом водовороте», — говорила артистка.

Музыкальный критик Сергей соседов заявлял однако, что Пугачева может быть связана с историей Легкоступовой.