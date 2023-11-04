Заявление Малышевой вызвало возмущение телезрителей
Елена Малышева является одной из самых популярных телеведущих. Выпуски ее программы «Жить здорово» собирают большую аудиторию, и в социальных сетях идет их широкое обсуждение.
На этот раз теледоктора подписчики подвергли критике. Блог Елены Васильевны атакован возмущенными фолловерами: Малышева выступила с предложением о повышении пенсионного возраста.
«А она вообще кто? Чтобы решать, как жить населению огромной страны? Она что-нибудь тяжелее карандаша в руках-то держала? Не все же менеджеры-программисты, кто-то тяжести таскает, с химией работает! Если она врач, пусть на приеме посидит с больными!»
По мнению Елены, которая сама является пенсионеркой, его следует увеличить до 67 лет, - пишут dni.press.
«Продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая, и с этим что-то надо делать», - заявила Малышева.
Знаменитая телеведущая Елена Малышева еще в 2016-м стала владелицей особняка в Нью-Йорке. Помимо этого жилья, у российского теледоктора, работающего долгие годы на федеральном канале, на Манхэттене имеются еще две квартиры. А приобрела их Елена Васильевна для своих взрослых сыновей – Юрия и Василия.