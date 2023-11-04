Заявление Малышевой вызвало возмущение телезрителей

«Продолжительность жизни людей увеличилась на 30-40 лет. И сегодня, когда в 55 лет женщина выходит на пенсию, совершенно очевидно, что еще 30-40 лет она проживет не работая, и с этим что-то надо делать», - заявила Малышева.