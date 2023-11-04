Лепс объяснил, почему не общается с внебрачным сыном

Григорий Лепс сообщил публике о наличии у себя внебрачного сына. Об этом он рассказал журналистам в Кремле на гала-концерте, посвященном столетию композитора Исаака Шварца.

Певец признался, что видел своего наследника всего один раз, и более они не общались. По словам Лепса, это произошло из-за того, что его сын уже взрослый мужчина, у него своя работа, своя семья и своя жизнь, - информирует СтарХит.

«Я не общаюсь. Я видел один раз. Он уже очень взрослый. Там есть семья, лезть туда не нужно», — отметил музыкант

Также Лепс подчеркнул, что практически у всех известных представителей шоу-бизнеса есть внебрачные дети, но большинство этот факт скрывает.

Лидер религиозной группы «Братство Морозов-Златоуст» требует от певца Григория Лепса 10 млн рублей за «пропаганду асоциального поведения», сообщили в Хамовническом суде Москвы.