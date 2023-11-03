Актер Петров потратит на свадьбу десятки миллионов рублей

Ради новоиспеченной жены Александр Петров готов свернуть горы и потратить миллионы. На днях выяснилось, что актер готовится к свадьбе. Торжество намечено на 25 ноября. Банкет пройдет в популярном банкетном зале в подмосковном Лапино, где соберется весь цвет шоу-бизнеса.

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Пока супруги отдыхают на Мальдивах, организаторы просчитывают все до мелочей. За церемонию отвечает Андрей Фомин, который по признанию Яны Рудковской, умеет делать эффектное шоу. Во сколько Петрову обойдется банкет, предугадать сложно. Но, как выяснила «КП», подобные торжества на 100 человек с декором из живых цветов и поющими звездами шоу-бизнеса, стоят как минимум 25 миллионов рублей.